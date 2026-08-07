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Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik'in düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu
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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan, Zehra Çelik ile dünya evine girdi. Yenimahalle ilçesindeki Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen düğün törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, partililer, AK Parti milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu - Resim : 1

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer’in kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay yaptı. Sanatçı Ali Kınık da düğünde sahne aldı.