Devlet Bahçeli: Öcalan'a villa değil 250 metrekarelik konut yapıldı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın geçen hafta kendisiyle yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelen, Abdullah Öcalan için İmralı'da “villa” yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Nagehan Alçı, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Öcalan için İmralı Adası'nda önünde bahçesi bulunan, alt katının çalışma ofisi, üst katının da yaşam alanı olarak tasarlandığı bir ev inşa edildiğini, ancak Öcalan'ın “statü” talebi nedeniyle buraya geçmediğini söylemişti.

"Görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı"

Devlet Bahçeli gazeteci Ceyhun Bozkurt'a yaptığı açıklamada, konuta ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde gazeteci Nagehan Alçı geldi. Hanımefendinin aktardıklarından 'villa' yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. 4 tarafı suyla çevrili bir ada.

Abdullah Öcalan, zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır."

Bahçeli, daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin de geçerli olduğunu ifade etti.