Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı isim vermeden kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'in ismini anmadan "geçmiş olsun dileklerini" iletti.

Bahçeli, X'te yaptığı paylaşımda Özel'in ve CHP'nin ismine yer veremeyerek, "Fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 4, 2025

Bahçeli'nin mesajını tamamı şu şekilde:

"Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir. Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur. Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır.

Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir. Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır.

Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır. Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."