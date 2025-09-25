Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı
Diyarbakır’ın en işlek yerlerinden biri olan Dağkapı Meydanı’na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin posterleri asıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 27 Eylül Cumartesi Gaziantep’te yapacağı toplantı öncesi, Diyarbakır’ın en işlek noktalarından Dağkapı Meydanı’na posterleri asıldı.
Amida Haber’in aktardığına göre “Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları”nın sonuncusu Gaziantep’te düzenlenecek.
Katılım çağrısı kapsamında, MHP Diyarbakır İl Teşkilatı Dağkapı Burcu’na MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin posterini yerleştirdi. Teşkilat daha önce de Sur, köprü ve üst geçitlere MHP bayrakları asmıştı.