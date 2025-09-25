  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı
Takip Et

Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı

Diyarbakır’ın en işlek yerlerinden biri olan Dağkapı Meydanı’na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin posterleri asıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı
Fotoğraf: Amida Haber
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 27 Eylül Cumartesi Gaziantep’te yapacağı toplantı öncesi, Diyarbakır’ın en işlek noktalarından Dağkapı Meydanı’na posterleri asıldı.

Amida Haber’in aktardığına göre “Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları”nın sonuncusu Gaziantep’te düzenlenecek.

Katılım çağrısı kapsamında, MHP Diyarbakır İl Teşkilatı Dağkapı Burcu’na MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin posterini yerleştirdi. Teşkilat daha önce de Sur, köprü ve üst geçitlere MHP bayrakları asmıştı.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonuBahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonuGündem
Sındırgı'da deprem fırtınası neden devam ediyor? Uzmanı anlattı: Fay kırığı 'bariyere' denk gelmişSındırgı'da deprem fırtınası neden devam ediyor? Uzmanı anlattı: Fay kırığı 'bariyere' denk gelmişGündem
Gündem
MSB'den "Hatay'da çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
MSB'den "Hatay'da çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
TMSF el koymuştu! Habertürk ve Show TV’ye atanan isimler belli oldu
TMSF el koymuştu! Habertürk ve Show TV’ye atanan isimler belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı verildi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı verildi
DEM Parti: Komisyonda Öcalan'ı dinlenmesi sürecin başarısı için belirleyici önemdedir
DEM Parti: Komisyonda Öcalan'ı dinlenmesi sürecin başarısı için belirleyici önemdedir
İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak
İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem