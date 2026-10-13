Devlet Bahçeli, Şimşek, Memişoğlu ve Kılıçdaroğlu ile görüştü

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Besti KARALAR / ANKARA (EKONOMİ)

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Bahçeli ile yaptığı görüşmede son ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ise Meclis gündemine gelecek olan sigara yasakları ile ilgili yasal düzenleme konusunda destek istediği kaydedildi.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parlamento‘daki makam odasından Devlet Bahçeli’nin yine parlamento’da bulunan makam odasına giderek Devlet Bahçeli’ye anlık bir ziyaret yaptığı belirtildi.

Kahve ziyareti ve arkadaşça görüşme olarak gerçekleştirilen ve 15 dakikaya yakın süren görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’nun Devlet Bahçeli‘ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.