Devlet Bahçeli: Siyasi partiler ve seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çözüm Süreci ve YENİ Parti’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Türkiye’nin terör sorununu milli birlik ve siyasi istikrarı güçlendirecek şekilde, kendi iradesiyle çözüme kavuşturmasının temel hedefleri olduğunu belirtti.

Bahçeli’den CHP ve Özel açıklaması

İstinaftan CHP için verilen butlan kararına değinen Bahçeli, "CHP’de ‘mutlak butlan’ kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır" ifadelerini kullanırken 'CHP'nin bölünmesini' tasvip etmediklerini ancak Özel'e ve partiye başarılar dilediğini söyledi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik, birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk; ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları ‘YENİ Parti’yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190'ıncı parti oldular. CHP’nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik"

Bahçeli’den siyasi partiler ve seçim sistemi için reform çağrısı

Siyasi partiler ile seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli şunları aktardı:

"Türkiye, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak Parlamenter Sistem’den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."

Bahçeli’den Özel’e “Çerçeve Yasa” tepkisi

Çerçeve Yasa'nın Meclis oylamasında Özel ve parti yönetimi evet oyu vermiş, vekilleri ise tercihlerinde serbest bırakmıştı. Bu kararı eleştiren Bahçeli, "Bu noktada şunu da ifade etmekte yarar vardır. ‘Terörsüz Türkiye’ gibi Türkiye’nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın ‘Yeni Parti’ de henüz temin edilemediğini göstermiştir" şeklinde konuştu.