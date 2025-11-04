Devlet Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen Selahattin Demirtaş sorusuna "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.
AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti.
Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.
Söz konusu kararın ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.
Avukatlar, 2. kez yapılan tahliye başvurusu yapmış oldu.