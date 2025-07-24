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Devlet Bahçeli'den Eskişehir yangını faciasında ölenler için taziye mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında yaşamını yitiren 10 kişi için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli'den Eskişehir yangını faciasında ölenler için taziye mesajı!
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 arama kurtarma görevlisi yaşamını yitirmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden 10 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli'nin mesajı şu şekilde;

"Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken adeta ciğerlerimiz yanıp kavruluyor. Yurdumuzun farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale ediliyor. Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar. Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor.

Çok üzülerek belirtmek isterim ki; yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında beşi orman işçisi beşi de AKUT gönüllü olmak üzere maalesef on evladımız şehit oldu. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum."

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