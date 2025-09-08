  1. Ekonomim
  3. Devlet Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama: İç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Balçova’da polis karakoluna düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, saldırının “huzur ve güven ortamına suikast” niteliğinde olduğunu belirterek, şehit polisler için başsağlığı mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar elbette muvaffak olamayacaklardır” ifadelerini kullandı.

“Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli şunları söyledi:

“İzmir Balçova’da bir polis karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğinde olan hain ve hunhar saldırı milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür.

Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum.

İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.

Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.

Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.

İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir.”

