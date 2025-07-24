Devlet Bahçeli'den 'Lozan' mesajı: Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümünde dair mesaj yayımladı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
"Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır"
Devlet Bahçeli, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesine yer verdi.
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