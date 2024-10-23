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Bahçeli: Kiralık katilleri sahaya sürenler azmimizi kıramayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin olarak açıklama yaptı.

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Bahçeli: Kiralık katilleri sahaya sürenler azmimizi kıramayacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır.

Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."

TUSAŞ saldırısı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise terör saldırısında 4 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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