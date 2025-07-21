Devlet Bahçeli'nin "Bir Kürt bir Alevi" önerisine MHP'den ilk açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, aylardır konuşulan ve MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında dile getirdiği iddia edilen “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi” ifadesi, siyasetin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Bahçeli’nin başdanışmanı ve Türkgün Gazetesi’nin başyazarı Yıldıray Çiçek, tartışmalara bugün kaleme aldığı köşe yazısında açıklık getirdi.

Çiçek yazısında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Devlet Bahçeli’nin ismi üzerinden, ‘Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun’ şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara ‘Devlet Bahçeli vizyonu’ çerçevesinden baktığımızda, sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır.”“Ne var ki, bu birleştirici mesaj, bazı kesimler tarafından ‘bölücülük’ gibi çarpıtılarak ikiyüzlü bir algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışılmaktadır. Hatta ‘teröristbaşı Öcalan’ı öneriyor’ diyecek kadar alçalanları gördük. En acı olan ise içimizden çıkan bazılarının basit mi basit ve nefret yüklü yorumları olmuştur.

“Bu teklif çok tehlikeli”

Bahçeli'nin söylediği iddia edilen öneriye ilk tepki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Bahçeli’nin açıklamayı bizzat yapması gerektiğini belirten Davutoğlu, öneriyi sistematik bir model olarak görmenin yanlış ve riskli olduğunu savundu. Davutoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Bahçeli bu öneriye bizzat açıklık getirmeli. Eğer bu sürecin sağlığı için geçici olarak söylenmiş bir tavsiye ise tartışılabilir. Ama bunu bir sistem olarak teklif ediyorsa çok tehlikeli. Asla doğru görmem.”