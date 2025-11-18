  1. Ekonomim
  3. Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına Bakan Tunç'tan ilk yanıt: Komisyonun kararını bekleyeceğiz
Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına Bakan Tunç'tan ilk yanıt: Komisyonun kararını bekleyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısında İmralı'ya heyet gitmesine yönelik tartışmalara "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru yöneltildi. Bakan Tunç, takdir yetkisinin TBMM'de süreç kapsamında kurulan Komisyon'da olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.

Devamında grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükseldi, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık verdi.

Bahçeli'nin söz konusu açıklamaları kamuoyunda gündem oldu. Basın mensupları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konu hakkında soru yöneltti.

"Taktir yetkisi komisyona ait"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."

İBB duruşmalarının canlı yayınlanması hakkında

Bahçeli bugün grup toplantısında ayrıca İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin de "TRT başta olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” dedi.

Bu konuya ilişkin de konuşan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. Maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

Tunç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin soruya da "Şu anda değerlendirme, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. dairesinde. Mahkemenin bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz" dedi.

