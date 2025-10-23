Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs çıkışı ne anlama geliyor?

Kuzey Kıbrıs'ta 19 Ekim Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın ezici oy oranıyla cumhurbaşkanı seçilmesi, Ersin Tatar'ı desteklediği bilinen Ankara için beklenmeyen bir sonuç oldu.

Siyasi kulisleri dalgalandıran bir başka sürpriz ise seçim sonuçlarına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği sert tepkiydi.

Bahçeli, seçim akşamı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla, cumhurbaşkanlığı seçiminin çok az katılımla gerçekleştirildiğini savunarak, "KKTC Parlamentosu'nun acilen toplanıp, seçim sonuçları ve federasyona dönüşü kabul etmeyeceğini ilan etmesi" çağrısında bulundu.

Bahçeli, salı günkü grup toplantısında da benzer görüşleri tekrarladı ve "KKTC'nin Türkiye'nin 82'inci ili olması gerektiğini" savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçim sonuçlarının büyük ölçüde netleşmesi üzerine, Bahçeli'nin ardından yaptığı açıklamayla yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kutladı.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2025

Erdoğan, "Türkiye'nin KKTC'yi her platforma savunmaya devam edeceğini" vurguladı. AK Parti yöneticileri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan benzer mesajlar geldi.

Kuzey Kıbrıs seçimlerine ilişkin ittifak ortağı liderler arasındaki belirgin görüş ayrılığı, siyasi kulislerde "Cumhur İttifakı'nda çatlak" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bu yorumları öngören MHP lideri Bahçeli, salı günkü grup toplantısında, Cumhur İttifakı'nda "çatlama, patlama, uçma, kaçma olmadığını" belirtip, "Fakat herkesin aklını başına alarak, Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergâhın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir" dedi.

MHP kulisleri: "Risklere dikkat çeken uyarı"

MHP kulislerinde, Bahçeli'nin bu uyarısının adresinin muhalefet kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu gizlenmiyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan MHP'nin ittifaktaki "denge ve denetleme" rolünü anımsatan bazı parti yöneticileri, Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs konusundaki çıkışının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerinde, "MHP'nin 56 yıllık bir siyasi hareket olarak en önemli vasıflarından birisinin iktidarın bir adım gerisinden değil, bir adım önünde giderek, ön açıcı bir parti olduğunu" söylüyor.

MHP'liler, Bahçeli'nin açıklamalarını da böyle okumak gerektiğini söyleyerek, "terörsüz Türkiye'yi de, Alevi açılımını da, KKTC seçimlerine ilişkin açıklamaları da" bu bağlamda değerlendirmeyi savunuyorlar.

MHP kulislerine göre parti her ne kadar ittifak ortağı olsa da köklü bir siyasi hareket ve bir muhalefet partisi olarak kendi ilkeleri ve politik tutumu var ve kurduğu ittifaklar kendi politik görüşlerini ortadan kaldırmıyor.

MHP'liler Kuzey Kıbrıs çıkışının da bu denge denetleme rolünün gereği olduğunu savunuyor.

Kulislerde Bahçeli'nin bu çıkışının, "Risklere dikkat çeken, uyarı işlevi gören" bir tutum olarak görülmesi gerektiği konuşulurken, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs politikasının iki devletli çözüm önerisine dayandığı hatırlatılıyor: "Durum böyleyken federasyon veya başka önerilerini tartışmaya açma ihtimali dahi kabul edilemez. Bu riskin görülmesi, ona göre hareket edilmesi gerekiyor."

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının "Türkiye'nin elini güçlendirmeye dönük hamleler olarak görmek gerektiğini" savunan MHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Trump görüşmesi öncesi, "Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ)" modeli açıklamasını da bu kapsamda değerlendiriyor. Buna göre açıklama, ABD'ye "alternatifsiz değiliz" mesajı ile Cumhurbaşkanı'nın elini güçlendirme amacı taşıyordu.

Kuzey Kıbrıs'ta seçimler

19 Ekim Pazar günü yapılan seçimleri ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman kazandı.

Erhürman seçilmesi durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti ile sonuncusu 2017'de yapılan resmi müzakerelere yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Erhürman, iki devletli çözümün Kıbrıs Türklerinin ekonomik ve siyasi izolasyonunu sonlandırmak için gerçekçi bir yaklaşım olmadığını savunuyor.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılım oranının yüzde 64,87 olduğunu açıkladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76'sını, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini aldı.

İlk açıklamasında "Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık" diyen Erhürman, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'yle ilişkiler konusuna da değindi.

"Büyük bir kara propaganda yürütüldüğünü" ancak Türk yetkililerin kendisini çok iyi tanıdığını kaydeden Erhürman, "Türkiye'yle istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi bugüne kadar söz konusu olmadı, benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak" dedi.