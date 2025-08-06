Devlet Bahçeli'nin, Öcalan'a gönderdiği şiir ortaya çıktı

22 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç sonucunda PKK kendini feshetti ve geçtiğimiz ay düzenlenen törenle sembolik olarak silah bırakma süreci başlatıldı.

Dün ilk toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısının cuma günü yapılması planlanırken, MHP lideri Bahçeli’nin İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Öcalan’a bir şiir gönderdiği iddia edildi.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” adlı şiirini gönderdi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Bahçeli'nin Öcalan'a gönderdiği şiirin Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” adlı şiiri olduğunu yazdı.

“Memleket isterim” şiirinin kıtaları şu şekilde;

“Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

***

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

***

Memleket isterim

Ne zengin-fakir, ne sen‑ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

***

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun"