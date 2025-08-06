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Devlet Bahçeli'nin, Öcalan'a gönderdiği şiir ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında İmralı’da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a şiir gönderdiği iddia edilmişti. Gazeteci Ertuğrul Özkök ise bu şiirin, Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” adlı eseri olduğunu ileri sürdü.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli'nin, Öcalan'a gönderdiği şiir ortaya çıktı
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22 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç sonucunda PKK kendini feshetti ve geçtiğimiz ay düzenlenen törenle sembolik olarak silah bırakma süreci başlatıldı.

Dün ilk toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısının cuma günü yapılması planlanırken, MHP lideri Bahçeli’nin İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Öcalan’a bir şiir gönderdiği iddia edildi.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” adlı şiirini gönderdi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Bahçeli'nin Öcalan'a gönderdiği şiirin Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” adlı şiiri olduğunu yazdı.

“Memleket isterim” şiirinin kıtaları şu şekilde;

“Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.
***
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
***
Memleket isterim
Ne zengin-fakir, ne sen‑ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
***
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun"

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