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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? TBMM Başkanvekili Celal Adan açıkladı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? TBMM Başkanvekili Celal Adan açıkladı
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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Adan, bir süre sohbet etti. Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır, sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye, gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir" dedi.

İmralı'nın silah bırakma çağrısı

Adan'ın gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin selamlaşmasıyla başlayıp İmralı'dan yapılan çağrıyla devam eden süreç de vardı.

Celal Adan, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulan irade, Yesevi'nin nefesi, Mevlana'nın sesiyle bir kardeşlik destanına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğu o çıkışın bugün yüzde 99'u tarafından kabul görmüştür." diye konuştu.

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