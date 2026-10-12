Devlet Bahçeli'nin "Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP" formülü ne anlama geliyor?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP; Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı" formülünü ortaya koydu.

Devlet Bahçeli, bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması gerektiğini savundu, diğer yandan MHP'nin Meclis'teki temsil gücünü ve siyasi ağırlığını artırması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli'nin açıklamaları, MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmeden ittifak içindeki konumunu güçlendirme arayışı olarak yorumlanıyor.

Fon işlemlerine ilişkin iddiaların iktidar cephesinde yarattığı rahatsızlığın ve seçmen kaybı endişelerinin tartışıldığı bir dönemde gelen açıklamalar, MHP'nin muhafazakâr ve milliyetçi seçmene yönelik mesajı açısından da önem taşıyor.

"Erdoğan'ın adaylığının netleştirilmesini istiyor"

Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için TBMM'nin uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın derlediği habere göre bu açıklama, klasik anlamda bir erken seçim çağrısı olarak değerlendirilmemekle birlikte, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının önünü açacak, "öne çekilmiş" bir Meclis kararının gündeme gelebileceği yorumlarına yol açtı.

AK Parti içinde de Erdoğan'ın adaylığının ve seçim tarihinin şimdiden güvence altına alınmasını savunan bir kesim var.

Bu çerçevede, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te seçimlerin yenilenmesi yönünde bir girişimde bulunması olasılığı gündeme gelebilir.

Bahçeli'nin açıklamasındaki dikkat çekici başlıklardan biri de MHP'nin yasama organındaki ağırlığını artırma hedefi oldu.

Bahçeli, bu hedefi üç başlık altında açıkladı:

• Milletvekili sayısını ve oy oranını artırarak Türkiye'nin birinci partisi olmak

• TBMM'nin yönetim organlarında daha fazla görev üstlenmek

• Yasama faaliyetleriyle politika belirleme süreçlerinde daha etkili hale gelmek

MHP'nin bu yöndeki çıkışı yeni değil.

Partinin İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan da eylül ayının ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve Meclis'te MHP'nin birinci parti olması gerektiğini söylemişti.

MHP, Meclis başkanlığını mı istiyor?

Bahçeli'nin "Yasamada MHP" formülü, MHP'nin TBMM başkanlığını hedeflediği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ancak MHP içinden yapılan değerlendirmelerde, açıklamanın doğrudan bir Meclis başkanlığı talebi anlamına gelmediği belirtiliyor.

Bahçeli'nin hiçbir zaman "koltuk hesabı" yapmadığına dikkat çeken MHP kurmayları, bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bireysel olarak Meclis başkanlığı isteyen arkadaşlar da olabilir. Ama, genel başkan daha önce bakanlık tekliflerini geri çevirmişti, hiçbir zaman koltuk için bu tür açıklamalar yapmaz."

"Denge ve denetimi MHP yapsın"

Sayın'ın haberine göre MHP kulislerinde Bahçeli'nin açıklamalarındaki temel vurgunun, partinin siyasi ağırlığını sayısal güce de dönüştürerek iktidar karşısında denge ve denetim rolü üstlenmesi olduğu ifade ediliyor.

MHP içinde, iktidarın denetim işlevini yeterince yerine getirmediği yönünde eleştiriler de dile getiriliyor.

MHP kaynakları, denge ve denetleme mekanizmasının önemine dikkat çekerek AK Parti'nin bu konuda eksik kaldığını, bunun da devlet mekanizmalarında aksamalara veya yanlış kararlara yol açtığına dikkat çekiyorlar.

Bahçeli'nin formülünün sadece Meclis'te daha fazla sandalye kazanma hedefiyle sınırlı olmadığı, Cumhur İttifakı içindeki siyasi rol paylaşımını da içerdiğine de işaret ediliyor.

Bu çerçevede MHP, yürütmenin başında Erdoğan'ın kalmasını ve Cumhur İttifakı'nın devamını savunurken yasama organında daha etkin bir konum elde ederek, "denge-denetim" rolünü güçlendirmek istiyor.

Fon krizi MHP'nin mesajını güçlendirdi mi?

Bahçeli'nin açıklamaları, fon işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının iktidar cephesinde yarattığı rahatsızlığın ardından geldi.

AK Parti içinde krizin iyi yönetilememesi halinde seçmen kaybına yol açabileceği endişesi dile getirilirken, özellikle muhafazakâr ve milliyetçi tabanın başka partilere yönelmesi olasılığı tartışılıyor.

Bahçeli'nin çıkışı, iktidar partisinden uzaklaşabilecek seçmenin başka adreslere yönelmek yerine MHP'ye yönelmesini sağlama arayışı olarak da yorumlanıyor.

Özellikle emekliler ve diğer dar gelirli seçmen grupları arasında desteğin zayıfladığı, fon krizinin de etkisiyle bu kesimlerin iktidar partisinden uzaklaşabileceği yönündeki kaygılar, AK Parti çevrelerinde de dile getiriliyor.

MHP'nin yaklaşımına göre, iktidara yönelik rahatsızlık duyan seçmenlerin Cumhur İttifakı dışındaki partilere yönelmek yerine MHP'yi bir denge ve denetleme unsuru olarak görmesi mümkün.

Bahçeli'nin formülü bu açıdan hem Erdoğan'ın adaylığına destek vermeyi hem de iktidar partisinden kopabilecek oyların ittifak içinde kalmasını sağlamaya dönük bir siyasi konumlanma olarak değerlendiriliyor.