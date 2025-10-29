  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Devlet erkanı Anıtkabir'de | Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi evlatlarımıza emanet edeceğiz
Takip Et

Devlet erkanı Anıtkabir'de | Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi evlatlarımıza emanet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Devlet erkanı Anıtkabir'de | Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi evlatlarımıza emanet edeceğiz
Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Devlet erkanı Anıtkabir'de | Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi evlatlarımıza emanet edeceğiz - Resim : 1

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz"

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.

Ruhun şad olsun."

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Asırlık mektup karaya vurdu: İki askerin şişedeki mektubu 109 yıl sonra bulunduAsırlık mektup karaya vurdu: İki askerin şişedeki mektubu 109 yıl sonra bulunduDünya
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlarBenzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi
THY’den 29 Ekim’e özel kampanya: Yurt içi uçuşlar 1.029 TL’den başlıyor! İşte geçerli tarihler...THY’den 29 Ekim’e özel kampanya: Yurt içi uçuşlar 1.029 TL’den başlıyor! İşte geçerli tarihler...Ekonomi

 

Gündem
Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Gebze'de 7 katlı bina çöktü | Enkazdaki kişilerin kimlikleri belli oldu
Gebze'de 7 katlı bina çöktü | Enkazdaki kişilerin kimlikleri belli oldu
Son dakika... Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Bakan Yerlikaya açıkladı: Enkaz altında 5 kişi var (Video)
Bakan Yerlikaya açıkladı: Enkaz altında kalanlar var
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu görüntüleri paylaştı (Video)
Bakanlık, 29 Ekim mesajında Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu görüntüleri paylaştı
Fatih Erbakan bugün Davutoğlu'nu ziyaret edecek
Fatih Erbakan bugün Davutoğlu'nu ziyaret edecek
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem