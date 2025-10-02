Devlet korumasındaki gençlerin atamaları yapıldı

Devlet korumasındaki 742 gencin kamu kurumlarına ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık'ta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, devletin şefkatli şemsiyesi altında büyüyen gençlerin güzel başlangıç yapmalarına tanıklık ettiklerini söyledi.

Atama kura töreni yapıldı

Bakan Göktaş, "Devlet korumasında olan 742 gencimizin kura törenini gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, 'Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın ortak evladı' olarak görüyoruz. Bakanlık olarak tüm politikalarımızı, çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışla yürütüyoruz." dedi.

"Her çocuk için en iyi imkanları sağlıyoruz"

Bir çocuğun hayatına dokunmanın, ülke geleceğine yön vermek olduğunu kaydeden Göktaş, hayat yolculuklarının her aşamasında aile odaklı bir yaklaşımla çocukların yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Göktaş, koruyucu ve önleyici hizmetlerle her çocuğun potansiyelini ortaya çıkaracak koşullar hazırladıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda 178 bin 837 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla takip ediyoruz. Öte yandan ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan çocuklarımız için sıcak ve güvenli ortamlar oluşturuyoruz. Bugün çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde 15 bin 324 çocuğa sevgi dolu bir yaşam alanı sunuyoruz. Eğitimde en iyi imkanlara ulaşmaları için fırsatlar sağlıyoruz. Kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle tanışmalarını, sporun disiplin ve öz güven kazandıran yönünü keşfetmelerini destekliyoruz."

"9 bin 192 çocuğumuzun kariyer planlamasına destek olduk"

Bu yıl koruma altında bulunan 286 çocuğun üniversiteyi kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Göktaş, "Bunun yanı sıra 57 ilde, 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak farklı spor dallarında kendilerini yetiştirmelerini destekliyoruz. 2 bin 868 çocuğumuz ise çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yaratıcılıklarını geliştiriyor." dedi.

Göktaş, eğitim hayatlarını tamamlayan çocukları meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmadıklarını, iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırladıklarını söyledi.

"Meslek sahibi olmaları için istihdam odaklı eğitimlerle iş hayatına hazırladık"

Yükseköğrenime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlere, "Yaşam Becerileri" ile "Çalışma Hayatı ve Hukuk" eğitimleri verdiklerini söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleriyle 2020'den bugüne kadar 9 bin 192 çocuğumuzun kariyer planlamasına destek olduk. Çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen 12 bin 500 çocuğu, meslek sahibi olmaları için istihdam odaklı eğitimlerle iş hayatına hazırladık. Bugüne kadar toplam 64 bin 817 gencimizin kamuya yerleştirilmesini yaptık. Özel sektörde istihdam edilen gençlerimizin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarına destek olduk ve 15 bin 165 özel sektör istihdam teşvikiyle binlerce gencimizin hayallerine ulaşmasına katkı sunuyoruz."

"Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak en büyük gücümüzsünüz"

Göktaş, gençlerin, bugün hayatlarına yeni bir sayfa açtıklarını ve kendi hikayelerinde en parlak satırlarını yazmaya başladıklarını, onların bu ülkenin en kıymetli hazineleri olduğunu dile getirdi.

Çocukların, hayalleri, enerjileri ve cesaretleriyle Türkiye'nin yarınlarını şekillendireceklerini aktaran Göktaş, "Bundan sonra girdiğiniz her ortamda, devletimizin şefkatini ve güvenini temsil edeceksiniz. Unutmayın, her yeni gün size kendinizi geliştirmek, üretmek ve iz bırakmak için bir fırsat sunar. Bu fırsatları değerlendirin. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Bizler size inanıyoruz. Sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Programımızın başında Merve ve Resul, güzel birer konuşma yaptılar. Onların, büyük bir azim ve emekle gerçekleştirdiği başarı hikayelerinin çoğalacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'ülkemizin teminatı' olarak gördüğü siz gençler, Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak en büyük gücümüzsünüz. 2025 Aile Yılı'nı anlamlı kılan sizlerin varlığıdır. Ve bugün, sizleri gururla devletimizin çeşitli kademelerinde göreve uğurluyoruz. Kurumlarınızda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz. İş Hayatına Uyum Seminerlerimiz ile de yeni görevlerinizde ihtiyaç duyacağınız desteği sizlere sunacağız."

Atama sonuçlarına saat 17.00'den sonra ulaşılabilecek

Programda, Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerden oluşan Aydın Futbol Takımı'nın "Benim Hikayem" isimli video gösterimi gerçekleştirildi. Ardından, takım kaptanı Miraç Resul Deniz ve bugün ataması gerçekleştirilen Merve Durmaz konuşma yaptı.

Aydın Futbol Takımı, Göktaş'a imzalanmış futbol topu ve forma takdim etti. Bakan Göktaş ve çocuklar, kupa ile fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Bakan Göktaş, atamanın gerçekleştirilmesi için butona bastı. Kurada ismini gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı. Bir süre gençlerle sohbet eden Göktaş, onların mutluluklarını paylaştı.

Hak sahibi gençler, atama sonuçlarına saat 17.00'den itibaren Bakanlığın web sayfasından, e-Devlet'ten ve "www.eailem.aile.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek.