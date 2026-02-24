Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye mektup

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye açık mektup yazdı. Mektubunda İçişleri Bakanı Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Cengiz, kolluk güçlerinin sorunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Asayiş Tazminatı-Fazla Çalışma Tazminatı' sivil devlet memurlarına da verilmelidir"

Cengiz, İçişleri Bakanlığı'nın kolluk güçlerindeki insan kaynağına destek olması ve ayırım yapılmadan tüm statüleri kapsayacak şekilde üniversiteler ve kolluk güçlerinde örgütlü STK'ların katılımı ile bir çalıştay düzenlemesi gerektiğini vurgulayarak, şu taleplerde bulundu:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı Maddesinde, 'Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı' ihdas edilmesi ile ilgili Millî Savunma Bakanlığınca yürütülen çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde sivil olarak görev yapan Devlet memurları da dahil edilmeli ve destek verilmelidir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen 'Asayiş Tazminatı-Fazla Çalışma Tazminatı' bu kurumlarda görevli sivil Devlet memurlarına da verilmelidir.

Görevleri gereği taşıdıkları riskler karşılığında yılda 45 gün olacak şekilde 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)' verilmelidir. Terörle mücadele yürütülen kritik illerde ve sınır illerinde görev yapan personele 'Kritik ve Stratejik Bölge (Terör) Tazminatı' verilmelidir.

"Yurt dışı daimi ve geçici görevlere sivil devlet memurları da tefrik edilmelidir"

Cengiz ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında uzmanlığı sağlamak üzere; idari, mali, hukuk, sağlık ve teknik konular ile ilgili sivil personelin atanabileceği 'daire başkanı, şube müdürü, kariyer uzmanı-uzman yardımcısı' kadrolarının ihdas edilerek, kurum içinden atama yapılabilecek şekilde sivilleşme sağlanmalı gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kolluk kuvvetleri personelinin kurum aidiyetinin sağlanmasının, çalışma barışının temini ve iş veriminin artırılması açısından elzem olduğunu belirten Cengiz, bu konuların da dahil olduğu bir çalıştay düzenlenmesi halinde, Devlet Memurları Sendikası olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.