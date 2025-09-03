Devlet okuluna kayıt için bağış iddiasına MEB'den açıklama: Hiçbir okulda kayıt parası yoktur, zorunlu bağış alınamaz

Okulların açılmasına günler kala, bazı bazı devlet okullarında zorunlu bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddiaları gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, zorunlu bağış alınamaz" açıklamasında bulundu.

MEB yetkilileri CNN Türk'e yaptığı açıklamada velileri uyararak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur" ifadelerini vurgularken "Zorunlu bağış alınamaz" açıklamasında bulundu.

"Bağış farklı bir şeydir" ifadelerini de kullanan Bakanlık yetkilileri, "Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek" dedi.