Devlet okulunda turnike skandalı! (Video Haber)

Yaklaşık 1200 öğrencinin eğitim gördüğü Vedide Baha Pars Ortaokulu'nda yaşanan skandal uygulamaya sosyal medya üzerinden adeta isyan eden veliler, Okul Müdürü Yücel Oral'a tepki göstererek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma başlatmasını istedi. ekonomim.com'un ulaştığı veliler, yönetimin parayı elden almak üzere kendilerinden istediğini, 1000 TL'yi vermeyi kabul etmeyen ve turnike giriş kartı olmayan öğrencilerin okula, tek turnikeden giriş çıkış yaptığını, kartı parayla alan az sayıdaki öğrencinin ise 3 ayrı turnikeden giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Kartı olanlar VIP muamelesi görüyor!

Veliler, "Kartı olan öğrenciler, VIP muamelesi görüyor 3 turnikeden rahatlıkla geçiyor. Kartı olmayanlar ise yağmurlu havada bile dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Okulun yasal olmayan bu uygulaması utanç verici. Okul yönetimi velilerden parayı el altından vermelerini istiyor. Bu turnikeler kaç liraya yapıldı? Neden parasını öğrenciler ödüyor? Kartı almayan yüzlerce öğrenciyi hangi akılla cezalandırıyorlar? Bu çocuklar neden kapılarda bekletiliyor? Çocuklarımıza kartlı geçişler tamamlanmadan diğer turnikelerin kullanılamayacağı söyleniyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka soruşturma başlatmalı. Her veli bu parayı ödeyemez. Kaldı ki bu paranın istenmesi de yasal değil" değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklara eziyet!

Öte yandan çocukların okula giriş ve çıkışta dakikalarca beklediklerini gösteren görüntülere ekonomim.com ulaştı. Görüntülerde, 1000 lira vererek geçiş kartı almayan öğrencilerin okulun hem girişinde hem de çıkışında beklediği görülüyor.