Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 personel alacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM), Türkiye genelinde faaliyet gösteren opera ve bale müdürlüklerinde görev yapmak üzere Toplam 32 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Personel alımı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerinde yapılacak olup, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası" kapsamında ve "6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"na dayanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde yapılacak.

Kadro dağılımı ne?

Alım yapılacak kadrolar ve iller şu şekilde:

Genel Müdürlük (merkez): Büro Personeli 2, Şoför (Erkek) 2, Elektrikçi (Erkek) 1

Ankara DOB Müdürlüğü: Büro Personeli 3, Temizlik Görevlisi (Erkek) 1, Şoför (Erkek) 1

İstanbul DOB Müdürlüğü: Büro Personeli 3, Temizlik Görevlisi (Erkek) 1, Şoför (Erkek) 1, Elektrikçi (Erkek) 1

İzmir DOB Müdürlüğü: Büro Personeli 2, Temizlik Görevlisi (Erkek) 1, Temizlik Görevlisi (Kadın) 1, Elektrikçi (Erkek) 1

Mersin DOB Müdürlüğü: Büro Personeli 1, Temizlik Görevlisi (Erkek) 1, Temizlik Görevlisi (Kadın) 1, Elektrikçi (Erkek) 1

Antalya DOB Müdürlüğü: Büro Personeli 2, Temizlik Görevlisi (Erkek) 1, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 1

Samsun DOB Müdürlüğü: Büro Personeli 1, Temizlik Görevlisi (Erkek) 1, Temizlik Görevlisi (Kadın) 1

Bu dağılım dahilinde toplam 17 Destek Personeli (temizlik görevlisi, şoför, elektrikçi), 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) ve 14 Büro Personeli olmak üzere 32 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular ne zaman?

Başvurular 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlayacak ve 03 Kasım 2025, saat 23:59’da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden (Kariyer Kapısı / Kamu İşe Alım platformu) elektronik ortamda gerçekleştirecekler. Posta ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru sırasında adayların KPSS puanları, mezuniyet durumu, sürücü belgesi, hizmet dökümü ve diğer belgeleri ilgili platforma yüklemeleri gerekecek.

Başvuru şartları neler?

Adaylarda aranacak genel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde sayılan şartları taşımak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Kamu kurumlarından emeklilik/yaşlılık aylığı almıyor olmak,

İstenilen belge ve sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olmak,

Görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Adaylar yalnızca bir branşa başvurabilecek (birden çok branş başvurusu geçersiz sayılacak),

Son 1 yıl mecburi bekleme süresi dolmamış kişilerin 4/B sözleşmeli personel olarak yeniden istihdamına engel şartlara uygun olmak.