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Devlet Sanatçısı unvanlı Kutlu Payaslı hayatını kaybetti

Devlet Sanatçısı unvanlı Türk sanat müziği sanatçısı Kutlu Payaslı, 89 yaşında hayatını kaybetti. Payaslı, Bursa Ulu Cami’de düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

Haber Merkezi
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Devlet Sanatçısı unvanlı Kutlu Payaslı hayatını kaybetti
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Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden, Devlet Sanatçısı unvanlı Kutlu Payaslı, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Yıllarca sahne ve yayın dünyasında aktif olarak yer alan Payaslı, yorumladığı eserlerle Türk müziğinde kalıcı bir iz bıraktı.

Sanatçının cenazesi, Bursa Ulucami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Kutlu Payaslı kimdir?

1936 yılında Amasya'da dünyaya gelen Payaslı, müzik hayatına 1955 yılında TRT Ankara Radyosu’nda adım attı.

Kutlu Payaslı, 1968 yılında Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal tarafından liyakat madalyasıyla onurlandırılmıştı.
1971 yılında “Yılın Erkek Şarkıcısı” seçilen Payaslı, 1998’de Türk müziğine yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülmüştü.

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