Devrim otomobilinin tasarımcısı Güngen hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in kaporta üretim ekibinde yer alan yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen'in, 99 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Devrim otomobilinin 4 prototipini yapan 24 mühendisten biri olan 2 çocuk babası Gündüz Sait Güngen, 15 Mart'ta 99 yaşında hayatını kaybetti.
Güngen, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreniyle Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
İstiklal Savaşı gazilerinden Mehmet Adil Güngen'in oğlu olan Gündüz Sait Güngen, 15 Mayıs 1961'de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda, 129 günde üretilen Devrim otomobilinin kaporta ekibinde yer almıştı.
Güngen'in kızı Lale Güngen Çakmak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çakmak, babasının en önemli başarılarından birinin Devrim otomobili ekibinde yer alması olduğunu söyledi.