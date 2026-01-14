Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

Dolandırıcılık yöntemlerine yeni bir uygulama daha eklendi. Kamu kurumlarını andıran kıyafetler giyen bazı kişilerin, vatandaşlardan imza toplayarak elden maddi yardım yapılacağı vaadinde bulunduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DMM tarafından açıklama geldi;

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir.

Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur" denildi.