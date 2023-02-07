DFDS, yardım malzemelerini İskenderun'a ücretsiz taşıyacak

Depremlerden etkilenen illere yardım çalışmaları devam ediyor. DFDS tarafından yapılan açıklamaya göre, Pendik Limanı'ndan İskenderun Limanı'na ağır makine ve insani yardım malzemesi içeren araçların taşıması ücretsiz gerçekleştirilecek.

DFDS, söz konusu seferlerde yolcu taşımacılığı yapılmayacağını bildirirken destek olmak isteyenlerin Pendik Limanı'na yönlendirilmesinin önem taşıdığını duyurdu.

Gönderimler ve destek öncesi planlama için DFDS ile irtibat kurulması gerekiyor.