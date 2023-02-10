DFDS'nin yardım gemisi İskenderun’da

Pergamon Seaways isimli DFDS gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, AFAD, İstanbul Valiliği, Pendik Kaymakamlığı, UND ve İTO lojistik Komitesi koordinasyonları ile afet bölgesine iş makinesi ve ihtiyaç malzemesi ulaştırmak üzere 7 Şubat gecesi DFDS Pendik Terminali'nden tam kapasite ile hareket etmişti.

Pergamon Seaways gemisi, 10 Şubat Cuma günü saat 03.15'te demirledi

245 parça ağır iş makinesi ve aracın yanı sıra yiyecek, içecek, ısıtıcı, jeneratör, battaniye, çadır vb. ihtiyaç malzemesi, depremzedelerin ve arama ve kurtarma ekiplerinin hizmetine sunulmak üzere İskenderun’a ulaştırıldı. İş makinesi operatörleri ve araç şoförlerinin İstanbul’dan Hatay’a intikali de DFDS tarafından koordine edildi.

DFDS’in hizmet sunduğu Pendik ve Mersin limanlarında görev yapan özel eğitimli köpekler de deprem felaketinin gerçekleştiği günden itibaren bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.