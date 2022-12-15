DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

DHBT sonuçları din hizmetlerinde görev yapacak personeller tarafından merakla bekleniyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alacak din hizmetleri personellerinin seçiminde kullanılan DHBT sonuçları için beklenen tarih yaklaştı.

27 Kasım 2022 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınava katılan adaylar DHBT sonuçları konusunda yapılacak açıklamaları beklerken, ÖSYM daha önce paylaştığı takvimde DHBT sonuçlarının duyurulacağı tarihi adaylarla paylaşmıştı.

ÖSYM takvimine göre, DHBT sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar DHBT sonuçlarına ÖSYM Sonuç sayfasından ve ÖSYM Mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

DHBT nedir?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır.