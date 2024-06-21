Dicle Elektrik: Diyarbakır ve Mardin’deki yangınlar elektrik hatlarından kaynaklanmadı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının ardından inceleme başlattıklarını belirten Dicle Elektrik yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı kanallarda yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da, yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta yangının meydana çıktığı bölge olarak belirtilen bazı alanlardan elektrik iletim hatlarının dahi geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Elimizde bulunan her türlü bilgi ve bulguyu yetkili birimlerle paylaşacağız.” dedi.