Dicle Elektrik YKB Memet Atalay: Diyarbakır ve Mardin’deki yangınlar elektrik kaynaklı değil

Şirketin yer verdiği uydu görüntülerinde yangının çıkış noktasının anız yakımı kaynaklı olduğu açıkça görüldü. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay yaptığı açıklamada; “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tüm görüntü ve delilleri, kamu kurumları ve ilgili makamlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit. Ancak vatandaşlarımızdan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükûnetle beklemelerini istirham ediyoruz.” dedi.

Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Mardin illerinde 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını belirten Dicle Elektrik, yapılan detaylı incelemeler ve elde edilen deliller doğrultusunda, yangının anız yakımı nedeniyle çıktığı bilgisini paylaştı.

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda yangın çıkış sebebini uydu ve farklı kamera kayıtları ile doğruladıklarını ifade ederek; “20 Haziran'da meydana gelen yangının ardından saha ekiplerimizle birlikte yaptığımız ilk çalışmalarda yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını tespit etmiştik. Ardından yangın ile ilgili basına, kamuoyuna ve savcılığa intikal eden iddiaları da cevaplamaya devam ediyoruz. Yangının başladığı Köksalan Mahallesi mezarlık bölgesinde elektrik hattımızın bulunmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Yangının hemen ertesi günü saat 10:00 sularında Köksalan Mahallesinin genelinde, hem köy içi alçak gerilim şebekesi hem de orta gelirim şebekesinin bulunduğu alanlarda yaptığımız incelemelerde herhangi bir iletken kopukluğu, direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlamadık. Bu tespitlerimizi son olarak yaptığımız detaylı tespit ve incelemelerle, uydu görüntüleri ve farklı kamera kayıtları aracılığıyla da doğruladık.” dedi.

Yangın, özel mülkte anız yakımından sonra yayıldı

Yangının iki farklı özel mülkte gerçekleştirilen anız yakımından kaynaklandığını belirten Atalay; “Bazı medya organları ve sosyal medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edilmiş olsa da, biz elektrik hatlarından kaynaklanmadığını kanıtlarıyla beraber tekrar ifade ediyoruz. 17 Haziran 2024 ve 20 Haziran 2024 tarihlerinde Sentinel 2 uydusundan aldığımız görüntülerde de görüleceği üzere, yangının anız yakımından kaynaklı olduğu görülmektedir. Nem ve ısı göstergeleri de anız yakımının, yangından saatler önce parsellerin çevrilerek planlı bir şekilde yapıldığını net olarak gösteriyor. Arazinin, anız yakımı olmadığını iddia eden ve valilik açıklamasını da yalanlayarak yangının elektrik tellerinin tutuşmasından kaynaklandığını belirten sözde görgü tanığının ailesine ait olduğu tespit edildi. Yangının meydana geldiği diğer arazinin de bir başka tanığın ailesine ait bir alan olduğu da tespit ettik.” şeklinde konuştu.

Görsel deliller adli makamlara sunuldu

Bazı medya organlarınca yangına ilişkin servis edilen kamera görüntülerinin de 23 Haziran 2024 tarihine ve gündüz saatlerine ait olduğunu belirten Atalay, “15 vatandaşımızın vefatı ve onlarca insanımızın yaralanması ile sonuçlanan yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde akşam saatlerinde başlamışken, medya ve sosyal medya mecralarında yayılan söz konusu kamera kaydı 23 Haziran 2024 tarihine ait olup gündüz saatlerini gösteriyor. 24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde, Mardin'in Derik ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan ve elektrik tellerinden kaynaklı olduğu öne sürülen bu yangın videosunda, kamera kaydında kamera görüntülerinde kayıt tarihinin ‘2024.06.23’ olduğu açıkça görülüyor.” dedi.





Atalay: “Konuyla ilgili tüm görüntü ve deliller, ilgili makamlarla paylaşılmıştır”

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Memet Atalay; “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tüm görüntü ve delilleri, kamu kurumları ve ilgili makamlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit. Ancak vatandaşlarımızdan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükûnetle beklemelerini istirham ediyoruz.” dedi.

Yatırım çalışmalarına kırsal ve tarımsal bölgelerde engelleme

1 milyar dolardan fazla şebeke yatırımı yapılmasına rağmen, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında Dicle Elektrik saha çalışanları fiziki ve sözlü şiddetin odağı olmaya devam ediyor. Zaman zaman fiziki saldırılara dönüşen, çalışanları darp edilen, araçları tahrip edilen şirket, buna rağmen yatırımlarından vazgeçmemekte kararlı. 10 yıllık teknoloji odaklı yatırımları ve etkin saha çalışmaları ile kayıp kaçak oranını yüzde 76’dan yüzde 43’e düşüren şirket, ülke ekonomisine de büyük bir katkı da sağlamış oldu. Kayıp kaçak oranında 10 yılda tüm engellemelere rağmen yıllık yaklaşık 9 milyar KwH enerjiyi kayıt altına alan bir dağıtım şirketi, bu sayede ülke ekonomisine özelleştirmenin ilk 10 yıllında 165 milyar TL katkı sağladı.