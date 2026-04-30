Dicle Üniversitesi kampüsünde petrol bulundu

Dicle Üniversitesi’ne ait Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki arazide petrol rezervine ulaşıldı. Üniversite ile SANKO Holding bünyesindeki PETAR A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya göre sahadan çıkarılacak petrolün satış gelirinden üniversiteye yüzde 3 pay verilecek.

Üniversitenin Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde bulunan arazisinde yürütülen sismik arama çalışmaları sonucunda, bölgede sondaj kuyuları açılması için alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi.

Sözleşme kapsamında belirlenen sahalarda iki farklı noktada sondaj faaliyetleri gerçekleştirilecek.

“Süreç tamamlandı”

Üniversiteden yapılan açıklamada, söz konusu parselde yürütülen sismik çalışmaların ardından sondaj için kiralama talebinin teknik ve idari incelemeler sonucu uygun bulunduğu belirtildi.

Bu kararın üniversite yönetim kurulu tarafından onaylandığı ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasıyla sürecin tamamlandığı ifade edildi.

Sözleşme, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat ile PETAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akyol tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre devlet payı ve yüzde 25 oranındaki işletme giderleri düşüldükten sonra elde edilen net gelir üzerinden üniversiteye yüzde 3 pay aktarılacak.