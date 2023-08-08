Didim ve Milas'taki yangınlara müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Didim

Aydın’ın Didim ilçesindeki makilik ve zirai alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Mavişehir mevkiindeki makilik ve zirai alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu alevlerin Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyon Komutanlığı arazisine yöneldiği bilgisi edinildi. Ekiplerin yangına 2 helikopter, 2 uçak ile havadan, 2 su vidanjörü 3 itfaiye aracı ile karadan müdahalesi devam ediyor. (AA-İHA)