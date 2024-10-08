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Didim'de 'denize kirli su boşaltıldı' ihbarı: İnceleme başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli suyun deşarj edildiği ihbarı üzerine bölgeden su örnekleri aldı.

Haber Merkezi
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Didim'de 'denize kirli su boşaltıldı' ihbarı: İnceleme başlatıldı
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Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Bölgeden numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek.

Ayrıca, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü de görüldü.

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