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Didim'de göçmen operasyonu

Didim'de düzenlenen operasyonda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi
İHA
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Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmada, Didim ilçesi açıklarında yapılan planlı takip sonucunda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 tekne ele geçirildi. Organizatör olan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.