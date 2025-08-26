Dijital içerik üreticisi Başak Karahan'dan, Enes Batur’a dava: Koruma talep etti

Dijital içerik üreticisi Başak Karahan, eski sevgilisi YouTuber Enes Batur'u, kendisini hedef gören paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulunarak dava etti. Karahan, açtığı manevi tazminat davasında sembolik olarak 5 kuruş talep ettiğini duyurdu. Davayı takip eden avukat, Batur'un paylaşımlarını "psikolojik şiddet ve sistematik bir taciz" olarak nitelendirdi. Karahan, sosyal medyada paylaştığı videoda, 7 yıldır maruz kaldığını iddia ettiği psikolojik şiddet ve son dönemdeki tehditleri anlattı.

Karahan, açıklamasında şunları söyledi:

"7 yıldır maruz kaldığım psikolojik şiddete artık sizler de az çok şahitsiniz. Özellikle son zamanlardaki tehdit ve zedeleyici söylemler sebebiyle karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim. Aynı zamanda koruma kararı sürecini de bugün itibariyle başlattık. Ben bu adımı sadece kendim için değil, ülkemizde fiziksel ve psikolojik şiddet gören her kadın için atıyorum. Dilerim ki hiçbir kadın böyle bir şiddetle yüzleşmek zorunda kalmaz. Ve bunun için mücadele eden herkese sevgiler saygılar."

Enes Batur ise geçtiğimiz günlerde Karahan’ın düğün hazırlıklarını sosyal medyada paylaşması üzerine eski sevgilisine yönelik paylaşımlar yapmıştı. Batur’un, Karahan’la birlikte oldukları bir fotoğrafı profiline koyması ve YouTube kanalının adını “Enes Batur karım da karım” olarak değiştirmesi, sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı.

Avukattan açıklama

Başak Karahan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada ise, Batur’un söz konusu paylaşımları için şu ifadeler kullanıldı: Yapılan paylaşımlar, kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutları da taşımaktadır.