Dijital platformlardan Türkiye’deki yerli yapımlara yönelik münhasır sözleşme taahhüdü

Rekabet Kurumu’nun Mart 2025’te başlattığı ön araştırma ve soruşturma sürecinde, dijital platformların uzun süreli münhasırlık anlaşmalarının rekabeti sınırladığı belirlendi.

Söz konusu uygulamaların yetenek kadroları üzerinde baskı oluşturduğu, yeni oyuncuların pazara girişini zorlaştırdığı ve içerik çeşitliliğini olumsuz etkilediği tespit edildi.

Netflix başta olmak üzere dijital yayın platformları, rekabet endişelerinin giderilmesi amacıyla taahhüt paketleri sundu.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

“İçerik münhasırlığına yönelik olarak anılan taraflar, genel itibarıyla, platformlarında yayınladıkları markalı ve markasız içeriklerinin yalnızca kendi platformlarında sunulmasını öngören münhasırlık sürelerinin azami sürelerle sınırlandırılması ile bu bağlamda olmak üzere, içeriklerin yapımcılarına belli koşullarda gelir paylaşımı ve maliyetin bir kısmının geri ödenmesi karşılığında münhasırlık sürelerini kısaltılması gibi imkânlar sunulacağını taahhüt etmişlerdir.

Yetenek münhasırlığının yol açtığı rekabet sorunlarını gidermek üzere ise bahse konu taraflarca temel olarak;

Türkiye'de yayınlanacak markalı Türk içerikleri için herhangi bir yetenek kadrosu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak münhasırlık hükmü içeren sözleşme yapılmayacağı veya bu sonucu doğuracak bir fiili uygulamada bulunulmayacağı,

Markalı Türk içeriklerinin geliştirilmesi ve üretilmesi sürecinde; üçüncü taraf yapımcıların yetenek kadrosu ile kuracağı sözleşmelerde veya fiilî uygulamalarda, münhasırlık hükümleri ileri sürmemeleri ile kast direktörü, yapımcı ve menajerlik rollerini aynı ekonomik bütünlük içerisinde bulunan kişiler/şirketler uhdesinde belirlemek gibi fiilen aynı etkiyi yaratacak uygulamalarda bulunmamaları hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterileceği ve bu konuda yazılı bildirimde bulunulacağı,

Türkiye’de yerleşik yapımcılar veya dağıtıcılar ile rekabet etmeme yükümlülüğü içeren veya yapımcı tarafından üretilen tüm içerikler üzerinde münhasırlık hakkı tanıyan anlaşmalar yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Soruşturma taraflarının sunduğu taahhütler, Rekabet Kurulunun 30.04.2026 tarihli ve 26-16/498-181 sayılı kararı ile kabul edilerek bağlayıcı hale getirilmiş ve soruşturma, taahhüt usulü ile sonlandırılmıştır.”