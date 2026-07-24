Dijital yayıncılıkta yeni dönem! Disney Plus ve S Sport ortak oldu
Disney Plus ile S Sport arasında ortaklık anlaşması yapıldığı duyuruldu. Disney Plus, 29 Temmuz'dan itibaren S Sport ve S Sport2 kanallarının kendi platformlarında da yer alacağını açıkladı.
Dijital yayın platformları Disney Plus ile S Sport arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre S Sport ve S Sport2 kanalları 29 Temmuz'dan itibaren Disney Plus'ta yer alacak.
S Sport; La Liga, NBA, Serie A, ATP tenis turnuvaları ile Wimbledon, Euroleague, UFC ve NFL maçlarını yayınlıyor. Böylece S Sport'un 1 ve 2 numaralı kanallarında gösterilecek maçlar, Disney Plus uygulamasından da izlenebilecek.
Tempo şimdi yükseliyor. ⚽️ 🏀 🏈 🎾 🏉— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) July 24, 2026
S Sport ve S Sport2 kanalları 29 Temmuz'dan itibaren Disney+’ta. pic.twitter.com/qHUZism3lW