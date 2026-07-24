Dijital yayıncılıkta yeni dönem! Disney Plus ve S Sport ortak oldu

Dijital yayın platformları Disney Plus ile S Sport arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre S Sport ve S Sport2 kanalları 29 Temmuz'dan itibaren Disney Plus'ta yer alacak.

S Sport; La Liga, NBA, Serie A, ATP tenis turnuvaları ile Wimbledon, Euroleague, UFC ve NFL maçlarını yayınlıyor. Böylece S Sport'un 1 ve 2 numaralı kanallarında gösterilecek maçlar, Disney Plus uygulamasından da izlenebilecek.