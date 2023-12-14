Dikbayır, İYİ Partili üç isim için şantaj ve tehditten suç duyurusunda bulundu

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve eski Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre; dilekçede, Dikbayır’ın bir süredir başdanışmanı olan Enes Gök’ün özel kalem müdürü Esma Bekar’ın talimatıyla Uçak ve Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı, bu görüşmenin Gök tarafından korkuyla kayıt altına aldığı öne sürüldü.

Şüpheliler cezalandırılsın

Görüşmede, Gök’ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği iddiası da eklendi.

Ayrıca Dikbayır’ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği ileri sürüldü. İddiaya göre görüşmede Dikbayır’ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de belirtildi.

Dikbayır, şüpheliler hakkında kamu davası açılarak şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.