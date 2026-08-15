Dikkat! 11 il için saatli kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.