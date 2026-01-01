Dikkat! İstanbul'da ilk kar tatili haberi geldi



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava durumu raporu, ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağına gösteriyor. İstanbul'da ise don bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasının bazı kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından ise gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede yarın okullar tatil edildi.

İTÜ'DE DERSLER ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın derslerin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

ADIYAMAN

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar idari izinli sayıldı.

GÜMÜŞHANE

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

ELAZIĞ

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Belirli kamu personeli idari izinli sayıldı.

ŞIRNAK

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ

Yoğun kar, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. RAM’lar da kapalı olacak.

GAZİANTEP

Buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE

Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

BOLU

İl genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

AMASYA

Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

KARS

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

MALATYA

Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

MUŞ

Yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle (üniversite hariç) il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

İl merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

ÇORUM

Buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

BARTIN

Şiddetli kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

TOKAT

Soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

SİİRT

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

BİNGÖL

Aşırı don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Merkez ve bazı ilçelerde tüm okullarda, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitimde eğitime 1 gün ara verildi.

DİYARBAKIR

Buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

BATMAN

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

SİVAS

İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AĞRI

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK

Don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

TUNCELİ

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle (üniversite dahil) il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

ARDAHAN

Kar ve tipi nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

KARABÜK

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

NİĞDE

Aşırı don ve gizli buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

Bazı ilçelerde tüm okullarda, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitimde eğitime 1 gün ara verildi.

OSMANİYE

Bazı ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

MARDİN

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

ERZURUM

Kar, don ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ

Yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

KİLİS

Don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

BİTLİS

Yoğun kar ve aşırı soğuklar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

VAN

Kar, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

AFYONKARAHİSAR

Aşırı soğuk hava ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

AKSARAY

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Merkez ve bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KARAMAN

Buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

ŞANLIURFA

Don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

ADANA

Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Kar, don ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Bazı ilçelerde tüm okullarda, bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

SAKARYA

Hendek ve Kaynarca ilçelerinde tüm okullarda, il genelinde taşımalı eğitimde eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Kar ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU

İl merkezinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

NEVŞEHİR

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

KIRŞEHİR

İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

BURSA

Kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.