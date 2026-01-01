Dikkat! İstanbul'da ilk kar tatili haberi geldi
Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma olayları nedeniyle 54 ilde eğitime ara verildi. İstanbul'da ise ilk kar tatili haberi Şile'den geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava durumu raporu, ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağına gösteriyor. İstanbul'da ise don bekleniyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasının bazı kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından ise gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.
Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede yarın okullar tatil edildi.
İTÜ'DE DERSLER ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın derslerin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
ADIYAMAN
Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar idari izinli sayıldı.
GÜMÜŞHANE
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
ELAZIĞ
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Belirli kamu personeli idari izinli sayıldı.
ŞIRNAK
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
HAKKARİ
Yoğun kar, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. RAM’lar da kapalı olacak.
GAZİANTEP
Buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
DÜZCE
Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
BOLU
İl genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
AMASYA
Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
KARS
Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
MALATYA
Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
MUŞ
Yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle (üniversite hariç) il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
YOZGAT
İl merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
ÇORUM
Buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
BARTIN
Şiddetli kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
TOKAT
Soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
SİİRT
Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.
BİNGÖL
Aşırı don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
SİNOP
Merkez ve bazı ilçelerde tüm okullarda, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitimde eğitime 1 gün ara verildi.
DİYARBAKIR
Buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.
BATMAN
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
SİVAS
İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
AĞRI
Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
ZONGULDAK
Don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
TUNCELİ
Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle (üniversite dahil) il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
ARDAHAN
Kar ve tipi nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
KARABÜK
Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
NİĞDE
Aşırı don ve gizli buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
ORDU
Bazı ilçelerde tüm okullarda, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitimde eğitime 1 gün ara verildi.
OSMANİYE
Bazı ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
MARDİN
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.
ERZURUM
Kar, don ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
KAYSERİ
Yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
KİLİS
Don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
BİTLİS
Yoğun kar ve aşırı soğuklar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
VAN
Kar, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
AFYONKARAHİSAR
Aşırı soğuk hava ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
AKSARAY
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
ARTVİN
Merkez ve bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
KARAMAN
Buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
ŞANLIURFA
Don ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
ADANA
Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
BAYBURT
Kar, don ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
GİRESUN
Bazı ilçelerde tüm okullarda, bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.
SAMSUN
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
SAKARYA
Hendek ve Kaynarca ilçelerinde tüm okullarda, il genelinde taşımalı eğitimde eğitime 1 gün ara verildi.
TRABZON
Kar ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
KASTAMONU
İl merkezinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
NEVŞEHİR
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
KIRŞEHİR
İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
BURSA
Kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.