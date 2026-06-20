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Dikkat! Taksim Metro İstasyonu valilik kararı doğrultusunda kapatılacak

Sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları nedeni ile onur yürüyüşü yapılması beklenen İstanbul'da, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 24 saatlik eylem yasağı alındı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbir kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Dikkat! Taksim Metro İstasyonu valilik kararı doğrultusunda kapatılacak
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Karar kapsamında Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında kısıtlamaya gidildiğini açıkladı.

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Yapılan duyuruya göre, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Ayrıca M2 hattındaki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul açıklamasında, seferlerin devam edeceği ancak trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan yoluna devam edeceği belirtildi.