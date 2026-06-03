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Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü
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Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü - Resim : 1

Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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