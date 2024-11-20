Dilan-Engin Polat davasına bakmıştı, İmamoğlu’na 'ahmak' davasını açan savcının görev yeri değişti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “ahmak” davasını açan Savcı Ahmet Çolak, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 güz kararnamesiyle Zonguldak Çaycuma Başsavcılığı görevine atandı. Çolak, ayrıca Dilan ve Engin Polat davasının da savcısıydı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerlerini değiştirdi.
HSK Birinci Dairesi'nce, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.
Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.
Yeni atamalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak davası'nı açan ve Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı soruşturmayı yürüten savcı Ahmet Çolak'ın da görev yeri değişti. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan Savcı Ahmet Çolak bu kapsamda Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.