Dilan-Engin Polat davasında yeni karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlar haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.

Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

12 kişi tutuklanmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili 5 Kasım 2023'te soruşturma başlattı.

Şirketlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller ve defterlerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

Rapora göre, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi tespit edildi.

Dilan-Engin Polat ve beraberindeki 12 kişinin yargılanması sürüyor.