Dilan Polat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında, sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağırıldı.

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Dilan Polat, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dilan Polat daha önce neden tutuklanmıştı?

Dilan Polat, 2023'te eşi Engin Polat ve bazı yakınlarıyla birlikte yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın merkezinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve yasa dışı bahisle bağlantılı suçlamalar bulunuyordu.

MASAK'ın ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura yöntemiyle yaklaşık 200 milyon liralık para girişi tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında şirketlerde aramalar yapıldı, dijital materyallere ve defterlere el konuldu ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Dilan Polat, Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Cezaevinde ne kadar kaldı?

Dilan Polat yaklaşık 9,5 ay tutuklu kaldı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ağustos 2024'te yaptığı değerlendirmede; mevcut deliller, ifadeler ve MASAK raporunu dikkate alarak suçlamaların Polat lehine değişme ihtimali bulunduğunu ve tutukluluk yerine adli kontrolün yeterli olabileceğini belirterek tahliyesine karar verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Tahliyeden sonra da yeniden gözaltına alındı

Tahliyesinden yaklaşık iki ay sonra, 21 Ekim 2024'te, sosyal medyada yayılan bir eğlence mekânı görüntüsü nedeniyle bu kez kardeşi Sıla Doğu ile birlikte “hayasızca hareketler” suçlaması kapsamında gözaltına alındı. İkisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.