Dilan Polat gözyaşlarıyla cezaevine gitti

Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" ve "örgüt kurmak" suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Çifte adliyeye sevk edilmeden önce 66 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Polat çifti adliyedeki sorguda ise aylık gelirlerini 150-200 bin lira olarak beyan etti. Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü.

Paraları biriktirdik

Engin Polat "kara para aklama" iddialarını reddederek, "Bu paraları biriktirdik, çalıştık emek verdik." diye savunma yaptı. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat da her şeyi avukatlarının ayarladığını öne sürdü.

Savcılık, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para transferi yaptığı bilgisine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlendiği belirtildi.

Dilan Polat hâkim karşısında bayıldı

Dilan Polat, hakimlikte sorguda bir ara baygınlık geçirdi. Polat'ın sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi. Hakimlik, Dilan ve Engin Polat'la Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adliyede işi tamamlanan şüpheliler hapishaneye gönderilirken, Dilan Polat “Oğlum sana kim bakacak.” diye bağırdı.

Cezaevi minibüsünden indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü.