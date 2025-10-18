Dilan Polat, köprüde intihara mı kalkıştı? Engin Polat'tan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunun test sonuçları açıklandı.

Kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında yer alan Dilan Polat'ın test sonucu pozitif çıktı.

Dilan Polat'tan 'ilaç' savunması

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, çıkan haberlerin 'iftira' olduğunu ve hakkını helal etmediğini söyledi.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı.

İddiaların asılsız olduğunu savunan Polat, “Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım, hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar” dedi.

Dikkat çeken paylaşım

Dilan Polat, sabah saatlerinde Instagram'da yaptığı paylaşımıyla gündem oldu.

Polat, çocukları Milan Efe ve Nilda'ya veda ettiği düşünülen bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında 'Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum' ifadelerine yer verdi. Dilan Polat paylaşımını kısa süre sonra sildi.

İntihar girişimi iddiası

Polat'ın o paylaşımının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına geldiği öğrenildi.

Gazeteci Adem Metan'ın iddiasına göre Dilan Polat, intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat tarafından ikna edilerek köprüden indirildi.

Engin Polat'tan açıklama geldi

Yaşananların ardından Dilan Polat'ın eşi Engin Polat sosyal medyadan açıklama yaptı.

Engin Polat, açıklamasında "Ablasına giderken panik atak geçirip, trafikte ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay bu" dedi.