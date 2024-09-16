Dilan Polat, sosyal medya orucunu bozdu: Yeni paylaşım geldi
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada; sanıklar tahliye edilmişti. Sosyal medya orucunu tahliye günü kendi "Enerci" şarkısıyla bozan Dilan Polat'tan bugün eşiyle birlikte yeniden paylaşım geldi.
Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edilmişti.
Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini sevinç ile karşılayan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." olmuştu. Dilan Polat tahliye karası sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını kendi şarkısı "Enerci" isimli yapmış ve dans ettiği görülmüştü.
Sosyal medya orucunu bozdu
Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin “Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım." ifadelerini kullanan Polat'ın bu kararı kısa sürdü.
Yeni paylaşım
Dilan Polat, bugün ise sosyal medya hesabından eşi Engin Polat ile fotoğraf paylaştı.