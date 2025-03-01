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Dilan Polat ve Engin Polat için gözaltı kararı! Savcılık soruşturma başlattı

Engin Polat ve Dilan Polat hakkında uyuşturucu nedeniyle gözaltı kararı verildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık uyuşturucu madde bulundurmaktan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Dilan Polat ve Engin Polat için gözaltı kararı! Savcılık soruşturma başlattı
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Engin Polat ve Dilan Polat'a Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili ihbarlardan sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan soruşturma başlattı.

Görüntülerdeki tüm şahıslar hakkında gözaltı işlemi başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiasıyla Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve Dilan Polat hakkında  gözaltı kararı verdi. 

Dilan Polat 'iftira' diyerek ağladı

Dilan Polat sosyal medyada paylaştığı videoda kendilerine iftira atıldığını belirterek ağladı. Polat, "Sosyal medya baskısı yüzünden hakkımızda yine gözaltı kararı çıkarıyorlar. Ben artık yaşamak istemiyorum." dedi. 

Engin Polat ise  “Bazı haberler gördüm eğer doğruysa yazık çok yazık. Bizim alnımız ak, başımız dik. Test vermeye hazırız” dedi. 

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